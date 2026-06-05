Hollanda'dan getirdi, Antalya'da üretmeyi başardı: Şakayıkta ilk hasattan umut veren sonuçlar çıktı

"Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede kesme çiçek olarak talep görüyor"

Özdemir, yaklaşık 8 dekarlık alanda şakayık, 400 dekarlık alanda ise kuru çiçek üretimi yaptıklarını ifade etti.

Şakayık türünün son yıllarda özellikle düğün ve organizasyon sektöründe yoğun talep gören değerli bir kesme çiçek olduğunu aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ve yurt dışında çiçekçiler ile organizasyon firmalarının aradığı ürünler arasında yer alıyor. Soğuk iklimi sevdiği için yüksek rakımlı bölgelerde daha verimli yetişiyor. En önemli özelliklerinden biri çok yıllık bir bitki olması. Bir kez dikildiğinde uzun yıllar boyunca ürün alınabiliyor ve her yıl verimi artıyor. Bu yönüyle üreticiler için önemli bir alternatif oluşturuyor."