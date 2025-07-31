HT spor şifreli mi, şifresiz mi? HT Spor uydu frekansı bilgileri... Kaçıncı kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek. Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Milyonlar mücadeleyi kaçırmak istemezken HT Spor kanalının bilgileri merak ediliyor. Özellikle uydu frekans bilgileri ve kaçıncı kanalda olduğu araştırılıyor.
Türkiye, Beşiktaş'ın maçına odaklandı. Kara Kartal, Arda Turan'ın öğrencilerini güzel bir skor alarak elemek istiyor. Müsabaka ise HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Milyonlar şimdi kanal bilgilerini araştırıyor. İşte konuya dair bilgiler...
HT Spor şifreli mi?
Can Holding bünyesinde yer alan HT Spor birçok platformda şifresiz ekrana gelen bir spor kanaldır.
HT Spor uydu bilgileri...
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor kaçıncı kanalda?
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+: Kanal 73
Radyo Frekansı: İstanbul 105.4