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  4. HT spor şifreli mi, şifresiz mi? HT Spor uydu frekansı bilgileri... Kaçıncı kanalda?

HT spor şifreli mi, şifresiz mi? HT Spor uydu frekansı bilgileri... Kaçıncı kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek. Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Milyonlar mücadeleyi kaçırmak istemezken HT Spor kanalının bilgileri merak ediliyor. Özellikle uydu frekans bilgileri ve kaçıncı kanalda olduğu araştırılıyor.

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HT spor şifreli mi, şifresiz mi? HT Spor uydu frekansı bilgileri... Kaçıncı kanalda? - Resim: 1

Türkiye, Beşiktaş'ın maçına odaklandı. Kara Kartal, Arda Turan'ın öğrencilerini güzel bir skor alarak elemek istiyor. Müsabaka ise HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Milyonlar şimdi kanal bilgilerini araştırıyor. İşte konuya dair bilgiler...

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HT spor şifreli mi, şifresiz mi? HT Spor uydu frekansı bilgileri... Kaçıncı kanalda? - Resim: 2

HT Spor şifreli mi?

Can Holding bünyesinde yer alan HT Spor birçok platformda şifresiz ekrana gelen bir spor kanaldır.

HT Spor uydu bilgileri...

Uydu Bilgileri

42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

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HT spor şifreli mi, şifresiz mi? HT Spor uydu frekansı bilgileri... Kaçıncı kanalda? - Resim: 3

HT Spor kaçıncı kanalda?

Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+: Kanal 73
Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

Kaynak: HABER MERKEZİ
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