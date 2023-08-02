İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses serveti ile ilgili açıklama yaptı. "Serveti dudak uçuklatan ünlüler" başlığıyla paylaşılan bir listede adı geçen Tatlıses mal varlığını tek tek duyurdu.

İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanladı. Tatlıses, ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı. 1 | 6

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, son olarak serveti ile gündeme geldi. Birkaç gün önce ‘serveti dudak uçuklatan ünlüler’ listesinde adının baş sıralarda olması ile yankı uyandıran Tatlıses, bu haberleri yalanladı. 2 | 6

TGRT Haber'in aktardığına göre, belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı. İşte İbrahim Tatlıses'in mal varlığı:



Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu,



TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası,



By Tatlısesgiyim’in atölyesi ve mağazası, 3 | 6