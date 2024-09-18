İngiliz yapımları damga vurdu: Netflix 2024'ün ilk yarısında en çok izlenen dizileri açıkladı!
Netflix CEO'su Ted Sarandos, 2024'ün ilk yarısında Netflix'te en çok izlenen dizileri açıkladı. Listenin ilk 4 sırasına yılın ilk 6 ayında toplam 360 milyon kez İngiliz yapımları damga vurdu. İşte diziseverlerin 2024'ün ilk 6 ayında Netflix'te en çok izlediği diziler...
Netflix CEO'su Ted Sarandos, Royal Television Society konferansında yaptığı konuşmada yılın ilk 6 ayında Netflix'te en çok izlenen dizileri açıkladı.
Platformda en çok izlenen dizilerin İngiliz yapımı olduğunu belirten Sarandos, İngiltere'yi "prestij televizyonculuğunun" doğduğu yer olarak nitelendirdi.
Dailymail'in haberine göre; Sarandos, Fool Me Once, Baby Reindeer, Bridgerton ve The Gentleman'ın dünya çapında en çok izlenen dört dizi olduğunu ve bu yapımların 2024 yılının ilk altı ayında toplam 360 milyon izlenme sayısına ulaştığını belirtti. İşte Netflix'te 2024'ün ilk yarısında en çok izlenen diziler şöyle...
10. Love Is Blind