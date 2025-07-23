İş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümleri belli oldu
TÜİK'in 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' verilerine göre; geçtiğimiz yıl ön lisans mezunları için istihdam oranı yüzde 66,4 olarak kayıtlara geçti. Aynı oran lisans mezunları için yılında yüzde 75 olarak gerçekleşti. Ancak ön lisanstaki bazı bölümler, lisans bölümlerine göre çok daha hızlı iş sahibi yaptı. İşte, iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümleri...
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Ön lisans bölümlerinde en fazla kayıtlı istihdam polis meslek eğitimi (yüzde 92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 88,2), endüstriyel kalıpçılık (yüzde 87,4), metalurji (yüzde 85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (yüzde 84,5) olurken, en hızlı iş sahibi eden ön lisans bölümleri ise şöyle sıralandı:
1 | 6
Polis meslek eğitimi - 2,9 ay
2 | 6
Optisyenlik- 9,4 ay
3 | 6
Aşçılık - 10,9 ay
4 | 6
Eczane hizmetleri - 11,8 ay
5 | 6
Sivil havacılık kabin hizmetleri - 11,8 ay
6 | 6