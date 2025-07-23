İş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümleri belli oldu

Ön lisans bölümlerinde en fazla kayıtlı istihdam polis meslek eğitimi (yüzde 92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 88,2), endüstriyel kalıpçılık (yüzde 87,4), metalurji (yüzde 85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (yüzde 84,5) olurken, en hızlı iş sahibi eden ön lisans bölümleri ise şöyle sıralandı:

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