Ispanakla yapılan en iyi 96 yemek seçildi, Türkiye'den iki lezzet ilk 10'a girdi

5) Fatayer

(Lübnan)

Fatayer, içi çeşitli malzemelerle doldurulmuş hamur bohçalarından oluşan Arap mutfağına özgü bir yemektir. Ispanak, hellim veya beyaz peynir, tavuk, dana ya da kuzu eti, patates ve yoğurt bazlı peynirler en yaygın iç harçlardır. Fırınlanarak ya da kızartılarak hazırlanabilir; atıştırmalık veya hafif öğle yemeği olarak tüketilir. Kimin icat ettiği bilinmemekle birlikte Lübnan, Suriye, Mısır ve Filistin bu yemeği sahiplenir. Günümüzde tüm Arap dünyasında pek çok yöresel çeşidi vardır.