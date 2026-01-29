Ispanakla yapılan en iyi 96 yemek seçildi, Türkiye'den iki lezzet ilk 10'a girdi
Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekleri, geleneksel tarifleri, içecekleri ve yöresel ürünleri tanıtan gastronomi platformu Taste Atlas, ıspanakla yapılan en iyi 96 yemeği listesi güncellendi. Listenin ilk 10'una Türkiye'den iki lezzet girdi.
1) Lasagne alla Bolognese
(İtalya)
Lasagne alla Bolognese, çoğunlukla ıspanakla tatlandırılmış taze yumurtalı lazanya hamurunun kat kat dizilmesiyle hazırlanır. Üzerine beşamel sos ve ragù alla Bolognese adı verilen yoğun bir et sosu eklenir. Son aşamada Emilia bölgesinin “peynirlerin kralı” Parmigiano-Reggiano bolca serpilir ve fırında içi yumuşak, üstü ise çıtır ve kızarmış olana kadar pişirilir. Bu klasik fırın yemeği, özellikle Bologna kentiyle özdeşleşmiş Emilia-Romagna mutfağının tipik bir örneğidir.
2) Saag Paneer
(Hindistan)
Saag paneer, küp doğranmış paneer peynirinin, saag adı verilen kremamsı yeşillik karışımıyla hazırlandığı ünlü bir sebze köri yemeğidir. Hardal yaprağı, çemen otu, ıspanak, bathua veya kara lahana gibi yeşillikler ezilerek domates ve zengin baharatlarla birleştirilir. Saag karışımının kökeninin Pencap bölgesine dayandığı düşünülür ve paneerli versiyon bu temel sosun birçok çeşidinden yalnızca biridir. Küçük bir yan yemek olarak ya da roti veya naan eşliğinde besleyici bir ana yemek olarak tüketilir.
3) Zelnik
(Kuzey Makedonya)
Zelnik, peynir, ıspanak, yumurta, et, pırasa veya lahana gibi çeşitli iç harçlarla doldurulabilen geleneksel bir Kuzey Makedonya böreğidir. En iyi sonucu almak için pişirmeden önce tereyağı ve yağ ile fırçalanır; böylece üzeri altın rengi olur. Ilık servis edilmesi önerilir ve genellikle bir bardak yoğurtla birlikte tüketilir.
4) Erbazzone Reggiano
(İtalya)
Bu tuzlu börek, Reggio Emilia bölgesinde bol bulunan malzemelerle hazırlanan mütevazı, rustik bir yemek olarak ortaya çıkmıştır. Ispanak, pazı, pırasa veya çeşitli otlardan oluşan iç harç, domuz yağı içeren iki hamur tabakası arasına yerleştirilir. Yeşilliklere genellikle Parmigiano Reggiano ve sarımsak eşlik eder; pişirmeden önce üstü geleneksel olarak domuz yağıyla sıvanır. Erbazzone hafif bir atıştırmalık veya başlangıç olarak tüketilir ve yöresel Lambrusco şarabıyla uyum sağlar.
5) Fatayer
(Lübnan)
Fatayer, içi çeşitli malzemelerle doldurulmuş hamur bohçalarından oluşan Arap mutfağına özgü bir yemektir. Ispanak, hellim veya beyaz peynir, tavuk, dana ya da kuzu eti, patates ve yoğurt bazlı peynirler en yaygın iç harçlardır. Fırınlanarak ya da kızartılarak hazırlanabilir; atıştırmalık veya hafif öğle yemeği olarak tüketilir. Kimin icat ettiği bilinmemekle birlikte Lübnan, Suriye, Mısır ve Filistin bu yemeği sahiplenir. Günümüzde tüm Arap dünyasında pek çok yöresel çeşidi vardır.
6) Ispanaklı Yumurta
(Türkiye)
Ispanaklı yumurta, pratik, doyurucu ve sağlıklı bir geleneksel yemektir. Yumurta, ıspanak, soğan, zeytinyağı, pul biber ve sarımsakla hazırlanır. Soğan ve sarımsak zeytinyağında kavrulur, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bekletilir. Sıcak olarak, tek başına ya da ekmek ve yoğurt eşliğinde servis edilir.
7) Zeljanica
(Bosna-Hersek)
Zeljanica, ince açılmış yufkanın haşlanmış ıspanak, taze inek peyniri, krema ve yumurta karışımıyla doldurulmasıyla yapılan tuzlu bir Bosna böreğidir. Yufka ince bir tabaka hâlinde açılır, iç harç serpilir ve rulo yapılarak spiral şekli verilir. Piştikten sonra bazen sıcak süt ya da yağ-su karışımıyla ıslatılır. En iyi sıcak servis edilir; yanında yoğurt veya ekşi krema sunulur.
8) Kol Böreği
(Türkiye)
Kol böreği, spiral biçimde sarılan yufkadan yapılan bir Türk böreğidir. Peynir, ıspanak, patates veya çam fıstığı ve kuş üzümlü kıymalı harçlarla doldurulabilir. Adını, uzun ve kolu andıran şeklinden alır. Düşük ısıda pişirildikten sonra dilimlenerek servis edilir.
9) Muthia
(Hindistan)
Muthia, nohut unu, zerdeçal, pul biber, çemen otu ve tuzla hazırlanan Hint kökenli bir köfte veya kızartmadır. Karışıma bazen yağ eklenir ya da şekerle hafifçe tatlandırılır. Şekil verildikten sonra kızartılarak veya buharda pişirilerek hazırlanabilir. Gujarat mutfağının temel lezzetlerinden biridir ve ıspanak, lahana veya kabakla yapılan çeşitleri bulunur. Üzerine hardal tohumu, susam ve kıyılmış kişniş serpilir.
10) Spanakopita
(Yunanistan)
Spanakopita, tereyağlı ve çıtır yufka ile hazırlanan, ıspanak, limon suyu, beyaz peynir ve bazen dereotlu iç harca sahip bir Yunan böreğidir. Atıştırmalık, başlangıç ya da hafif ana yemek olarak servis edilir. Tarlada çalışan işçilerin kolayca taşıyıp yiyebilmesi için ortaya çıktığı düşünülür. Kökeninin, Osmanlı dönemine ve ispanaki adlı benzer Türk yemeğine dayandığı tahmin edilir. Geleneksel olarak üçgen dilimler hâlinde, hafif ılık ve cacık benzeri tzatziki sosuyla tüketilir.