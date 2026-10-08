İstanbul dünya listesinde zirveye dayandı: Avrupa’da yalnız bir şehir önünde
Yaklaşık 300 bin okurun oylarıyla belirlenen 2026’nın en iyi şehirleri açıklandı. İstanbul dünya sıralamasında ilk üçe girerken Avrupa’da ikinci sıraya yerleşti. Zirvedeki şehirler ise yüksek puanlarıyla dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul iki ayrı listede öne çıktı
Condé Nast Traveller’ın 2026 Readers’ Choice Awards sonuçları dünyanın en beğenilen şehirlerini yeniden sıraladı. Okurların seyahat deneyimlerine göre oluşturulan dünya listesinde İstanbul 96,67 puanla üçüncü olurken Avrupa sıralamasında 95,96 puanla ikinci sıraya çıktı. Dünya listesinde İstanbul’un önünde yalnız Bangkok ve Paris bulunurken Avrupa’da İstanbul’u yalnız Paris geçti. Sıralamada şehirlerin kültür, konaklama, yeme içme ve genel seyahat deneyimi gibi unsurları etkili oldu.
10. Amsterdam
Amsterdam 92,44 puanla dünyanın en iyi şehirleri listesinde 10’uncu sırada yer aldı. Kanalları, tarihi kent dokusu, sanat müzeleri ve bisiklet merkezli şehir yaşamıyla öne çıkan Hollanda’nın başkenti, 2026 listesinde ilk 10’a girmeyi başardı. Şehrin konaklama seçenekleri, kültürel etkinlikleri ve rahat kent yaşamı okurların değerlendirmesinde etkili oldu. Amsterdam aynı zamanda Avrupa şehirleri sıralamasında 94,44 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
9. Sydney
Avustralya’nın en tanınmış şehirlerinden Sydney, 92,72 puanla dünya sıralamasında dokuzuncu oldu. Denizle iç içe şehir yaşamı, sahilleri, açık hava kültürü ve kent merkezindeki güçlü yeme içme seçenekleri Sydney’i üst sıralara taşıdı. Şehir özellikle kapalı ve açık yaşamın birlikte sürdürülebildiği yapısıyla öne çıkıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden gezginlerin ilgisini çeken Sydney, 2026’da ilk 10 içindeki yerini koruyan şehirlerden biri oldu.
8. Seul
Güney Kore’nin başkenti Seul 93,76 puanla sekizinci sıraya yerleşti. Tarihi saraylarla modern gökdelenlerin yan yana bulunduğu kent; alışveriş, gastronomi, gece hayatı ve popüler kültür alanındaki güçlü konumuyla dikkat çekiyor. Geleneksel mahallelerden modern eğlence bölgelerine uzanan geniş deneyim yelpazesi, Seul’ü özellikle uzun mesafeli seyahatlerde güçlü bir şehir destinasyonu haline getiriyor. Kent, Asya’nın ilk 10’a giren önemli merkezlerinden biri oldu.
7. Tokyo
Tokyo 94,76 puanla dünyanın en iyi yedinci şehri oldu. Japonya’nın başkentinde modern teknoloji, geleneksel mahalleler, tapınaklar, alışveriş bölgeleri ve geniş gastronomi seçenekleri bir arada bulunuyor. Şehir özellikle düzenli ulaşım sistemi ve farklı bütçelere hitap eden çok geniş yeme içme alternatifleriyle öne çıkıyor. Tokyo, Asya şehirleri arasındaki güçlü konumunu 2026 sıralamasında da korurken ilk beşin hemen dışında kalan yüksek puanlı kentlerden biri oldu.
6. Şanghay
Şanghay 95,19 puanla dünya sıralamasında altıncı basamakta yer aldı. Çin’in en büyük ekonomik ve finans merkezlerinden biri olan kent, tarihi mahallelerle ultra modern gökdelenlerin yan yana bulunduğu şehir dokusuyla okurlardan yüksek puan aldı. Şanghay’ın restoranları, kahve kültürü, alışveriş bölgeleri ve gece manzarası kentin seyahat cazibesini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Kent, 2026 listesinde Asya’dan ilk 10’a giren dört şehirden biri oldu.
5. Valletta
Malta’nın başkenti Valletta 95,76 puanla beşinci sıraya yerleşti. Geçen yıl dünya sıralamasının zirvesinde bulunan küçük Akdeniz kenti bu yıl dört basamak gerilese de ilk beşte kalmayı başardı. Tarihi surları, Barok mimarisi, dar sokakları ve Akdeniz manzarası Valletta’nın en güçlü özellikleri arasında bulunuyor. Şehir aynı zamanda Avrupa listesinde üçüncü sıraya yerleşerek İstanbul’un hemen arkasında kaldı.
4. Roma
Roma 95,96 puanla dünyanın en iyi dördüncü şehri seçildi. Antik Roma mirası, tarihi kent merkezi, müzeleri, restoranları ve dünyaca ünlü yapıları İtalya’nın başkentini yine üst sıralara taşıdı. Kolezyum’dan Vatikan’a kadar uzanan yoğun turizm ağı şehrin küresel cazibesini korumasını sağlıyor. İlginç biçimde Roma’nın dünya listesindeki puanı İstanbul’un Avrupa listesindeki puanıyla aynı seviyede bulunurken, İstanbul dünya sıralamasında Roma’nın önünde yer aldı.
3. İstanbul
İstanbul dünya sıralamasında 96,67 puanla üçüncü sıraya çıktı. Avrupa ile Asya’yı birleştiren konumu, Boğaz, tarihi yarımada, Kapalıçarşı, saraylar, müzeler ve güçlü gastronomi seçenekleri şehrin değerlendirmede öne çıkan özellikleri oldu. İstanbul böylece Roma, Valletta, Şanghay ve Tokyo gibi güçlü turizm merkezlerini geride bıraktı. Avrupa listesinde ise 95,96 puanla ikinci olan İstanbul’un önünde yalnız Paris bulunuyor.
2. Paris
Paris 97,14 puanla dünya sıralamasında ikinci sırada kaldı. Fransa’nın başkenti aynı puanla Avrupa şehirleri sıralamasının ise zirvesine çıktı. Eyfel Kulesi, Louvre, Notre-Dame, Seine kıyıları ve güçlü gastronomi kültürü Paris’in yüksek puanında etkili olan unsurlar arasında yer aldı. Son yıllarda Seine çevresinde gerçekleştirilen düzenlemeler ve kültür yapılarındaki yenilemeler de şehrin seyahat deneyimini güçlendirdi. İstanbul, Avrupa listesinde Paris’in yalnız 1,18 puan gerisinde kaldı.
1. Bangkok
2026’da dünyanın en iyi şehri Bangkok oldu. Tayland’ın başkenti 97,68 puanla Paris ve İstanbul’u geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. Bangkok’un sokak yemeklerinden üst düzey restoranlara uzanan gastronomi seçenekleri, tapınakları, pazarları, gece hayatı ve konaklama çeşitliliği okurların değerlendirmesinde yüksek puan aldı. Geçen yıl ilk 20’ye dahi giremeyen Bangkok’un bu yıl doğrudan birinciliğe yükselmesi listenin en dikkat çekici değişimlerinden biri oldu.