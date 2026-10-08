İstanbul dünya listesinde zirveye dayandı: Avrupa’da yalnız bir şehir önünde

7. Tokyo





Tokyo 94,76 puanla dünyanın en iyi yedinci şehri oldu. Japonya’nın başkentinde modern teknoloji, geleneksel mahalleler, tapınaklar, alışveriş bölgeleri ve geniş gastronomi seçenekleri bir arada bulunuyor. Şehir özellikle düzenli ulaşım sistemi ve farklı bütçelere hitap eden çok geniş yeme içme alternatifleriyle öne çıkıyor. Tokyo, Asya şehirleri arasındaki güçlü konumunu 2026 sıralamasında da korurken ilk beşin hemen dışında kalan yüksek puanlı kentlerden biri oldu.