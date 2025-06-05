İstanbul Havalimanı’nda bayram telaşı başladı!

Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerde bulunmak isteyenler, İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.

Artan yolcu hareketliliği, terminal girişleri ile x-ray kontrollerinde kuyruklara yol açtı.

Birçok havayolu şirketi bayram nedeniyle ek seferler planladı.

Türk Hava Yolları (THY) de bu nedenle 378 ek sefer oluşturdu.

Şirket, bugün gerçekleşmesi planlanan bin 292 sefer ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kırmış olacak.