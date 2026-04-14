"3 metre ile 15 metre arasında afet senaryosu"

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, yapılan çalışmada İstanbul Boğazı ve çevresindeki kıyı yapılarının farklı senaryolarla analiz edildiğini belirtti.

"Bu durumda Ambarlı Limanı, Haydarpaşa Limanı ve Yenikapı başta olmak üzere birçok kıyı yapısında su baskınları öngörülüyor. Yaklaşık 247 bin metrekare ile 1 milyon 730 bin metrekare arasında alan ve 10 binden fazla yapı risk altında." ifadesini kullandı.