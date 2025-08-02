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  4. İstanbul yağmurlu hava teslim oldu! Vatandaşlar şemsiyelerini açtı

İstanbul yağmurlu hava teslim oldu! Vatandaşlar şemsiyelerini açtı

İstanbul'da günlerdir beklenen yağış nihayet kentte etkili oldu. Taksim Meydanı ve çevresinde bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken; hazırlıksız yakalananlar binaların ve iş yerlerinin altına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından bu yana İstanbulluları hafta sonu yağışlarına karşı uyarmıştı.

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İstanbul yağmurlu hava teslim oldu! Vatandaşlar şemsiyelerini açtı - Resim: 1

Megakent İstanbul'da bir süredir etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, yerini yağışlı havaya bıraktı.

İstanbullular, yağmurla gelen serinlikle rahatladı.

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İstanbul yağmurlu hava teslim oldu! Vatandaşlar şemsiyelerini açtı - Resim: 2

Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleriyle yola devam ederken; hazırlıksız yakalananlarsa binalara sığındı.

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İstanbul yağmurlu hava teslim oldu! Vatandaşlar şemsiyelerini açtı - Resim: 3

Meteroloji Genel Müdürlüğü, kentte hafta sonu etkili olacak yağışlara karşı uyarıda bulunmuştu.

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İstanbul yağmurlu hava teslim oldu! Vatandaşlar şemsiyelerini açtı - Resim: 4

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da yeni haftadan itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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