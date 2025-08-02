İstanbul yağmurlu hava teslim oldu! Vatandaşlar şemsiyelerini açtı
İstanbul'da günlerdir beklenen yağış nihayet kentte etkili oldu. Taksim Meydanı ve çevresinde bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken; hazırlıksız yakalananlar binaların ve iş yerlerinin altına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından bu yana İstanbulluları hafta sonu yağışlarına karşı uyarmıştı.
Megakent İstanbul'da bir süredir etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, yerini yağışlı havaya bıraktı.
İstanbullular, yağmurla gelen serinlikle rahatladı.
Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleriyle yola devam ederken; hazırlıksız yakalananlarsa binalara sığındı.
Meteroloji Genel Müdürlüğü, kentte hafta sonu etkili olacak yağışlara karşı uyarıda bulunmuştu.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da yeni haftadan itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.