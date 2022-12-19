İstanbul'a en yakın kış turizm merkezi Kartepe beyaza büründü

Karı ve karda eğlenmeyi seven misafirler için yağışın nihayet geldiğini aktaran Taşkent, "Yeni yıla karla gireceğiz diye düşünüyoruz. Şu an 15 santimetrelik kar var. Birkaç gün içinde daha da yoğunlaşması bekleniyor. Umarız bu sezon böyle devam eder, biz de en iyi şekilde halkımıza hizmet ederiz." dedi.

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