İstanbul’da yaban mersini verimi ortalamanın üzerine çıktı!
İstanbul’da bu yıl yaban mersini hasadında önceki yıllara kıyasla daha yüksek verim elde edildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yaban mersini veriminin diğer illere kıyasla megakent İstanbul'da daha yüksek olduğuna vurgu yaptı.
Bu yıl yaban mersini verimi İstanbul'da ortalamanın üzerine çıktı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yıllık 6 bin tondan fazla yaban mersini hasadı gerçekleştirildiğini belirtti. Parıldar, ortalama kilogram verimi dekara 600 ile 700 kilogram arasında değiştiğini de ekledi.
İstanbul'da ise verim daha fazla olduğunu ifade eden Parıldar, "Burada 800-900 kilograma kadar dekara verimimiz arttı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Parıldar, Türkiye genelinde üretilen yaban mersinlerinin 20'den fazla ülkeye ihraç edildiğini de ekledi.
İhraç edilen ülkeler arasında Fransa, Almanya, Rusya ve çeşitli Orta Doğu ülkeleri bulunuyor.
Parıldar, yaban mersini üretiminin gelecek sene daha da artacağını kaydetti.
Ziraat mühendisi Ayhan Demir ise, 60 bin metrekarelik alanda 5 çeşit yaban mersini üretimini yaptıklarını ve buradaki hasadı temmuz sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını kaydetti.