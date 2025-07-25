İstanbul’da yaban mersini verimi ortalamanın üzerine çıktı!

Bu yıl yaban mersini verimi İstanbul'da ortalamanın üzerine çıktı. 1 | 7

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yıllık 6 bin tondan fazla yaban mersini hasadı gerçekleştirildiğini belirtti. Parıldar, ortalama kilogram verimi dekara 600 ile 700 kilogram arasında değiştiğini de ekledi. 2 | 7

İstanbul'da ise verim daha fazla olduğunu ifade eden Parıldar, "Burada 800-900 kilograma kadar dekara verimimiz arttı." ifadelerini kullandı. 3 | 7

Öte yandan Parıldar, Türkiye genelinde üretilen yaban mersinlerinin 20'den fazla ülkeye ihraç edildiğini de ekledi. 4 | 7

İhraç edilen ülkeler arasında Fransa, Almanya, Rusya ve çeşitli Orta Doğu ülkeleri bulunuyor. 5 | 7