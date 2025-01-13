İşte 2024'ün en ucuz uçak bileti, en çok tercih edilen tatil rotaları...
2024 yılında yurt içinde ve yurt dışında en çok tercih edilen tatil rotaları belli oldu. Ayrıca, geçtiğimiz yılın en ucuz ve en pahalı uçak biletleri de belirlendi. İşte, 2024'te en çok tercih edilen tatil rotaları, yılın en ucuz ve en pahalı uçak biletleri...
2024'ün en ucuz uçak bileti
Biletbayisi.com'a göre, yılın en ucuz uçak bileti İstanbul - Ankara hattında 399 TL'ye satıldı.
2024'ün en pahalı uçak bileti
Geçtiğimiz yılın en pahalı uçak bileti ise, New York - Tokyo rotasında business class için satıldı. Biletin fiyatı 156 bin TL'ydi.
Yurt içinde en çok tercih edilen rotalar
Yurt içinde en çok tercih edilen rotalar arasında İstanbul - İzmir, Ankara - Antalya ve İstanbul - Trabzon yer aldı.
Yurt dışında en çok tercih edilen rotalar
Yurt dışında ise en çok İstanbul - Londra, İstanbul - Bakü ve İstanbul - Dubai hatları tercih edildi.