İşte 2024'ün en ucuz uçak bileti, en çok tercih edilen tatil rotaları...

2024'ün en ucuz uçak bileti Biletbayisi.com'a göre, yılın en ucuz uçak bileti İstanbul - Ankara hattında 399 TL'ye satıldı. 1 | 7

2024'ün en pahalı uçak bileti Geçtiğimiz yılın en pahalı uçak bileti ise, New York - Tokyo rotasında business class için satıldı. Biletin fiyatı 156 bin TL'ydi. 2 | 7

Yurt içinde en çok tercih edilen rotalar Yurt içinde en çok tercih edilen rotalar arasında İstanbul - İzmir, Ankara - Antalya ve İstanbul - Trabzon yer aldı. 3 | 7