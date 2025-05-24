İşte Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi
URAP (University Ranking by Academic Performance), 2025 yılı devlet üniversiteleri sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. URAP’ın hazırladığı sıralamada üniversiteler, akademik yayın sayısı, uluslararası atıf oranları, doktora mezun sayısı ve yürütülen bilimsel projelerin sayısı gibi çeşitli kriterlere göre puanlandırıldı. Listeye göre Türkiye’nin en başarılı 20 devlet üniversitesi belirlendi.
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20. Bursa Uludağ Üniversitesi:
218,82
1 | 20
19. Antalya Akdeniz Üniversitesi:
225,91
2 | 20
18. Adana Çukurova Üniversitesi:
229,15
3 | 20
17. Boğaziçi Üniversitesi:
234,69
4 | 20