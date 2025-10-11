İstila ettiler! Boyu 1 metreyi buluyor
Hatay'da görünümüyle dikkat çeken ve boyları 1 metreyi bulan su sümbülleri, Asi Nehri'nin üzerini kaplayarak adeta nehri görünmez hale getirdi.
Lübnan'da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan Asi Nehri'nin Hatay'daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kaplamaya başladı.
Su sümbülleri, Asi Nehri'nin Defne ve Samandağ ilçelerinden geçtiği kısmında adeta nehri görülmez hale getirdi.
Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbülleri, yaz aylarında nehri istila ederken kış aylarından su seviyesinin artmasıyla eski görünümüne kavuşuyor.
Asi Nehrinde boyları 1 metreyi bulan su sümbülleri, nehrin üzerindeki yemyeşil görünümüyle görsel şölen oluşturuyor.
Bu yıl kuraklıktan ötürü Asi nehrinde su sümbüllerinin daha fazla olduğunu ifade eden Yeşilyazı Mahallesi Muhtarı Ali Karben, şunları söyledi:
"Asi Nehrinin su seviyesi çoğaldıkça su sümbülleri terk eder. Bu yıl biraz yoğun olduğu için su sümbülleri geç terk edecek. Su sümbülleri çok güzel manzara görüntüsü oluşturuyor. Asi Nehrinin her yeri yemyeşil görünüyor. Herkesin bu doğa harikasını ziyaret etmesini isteriz."