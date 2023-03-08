İzmir'de üretti, rotayı Avrupa'ya çevirdi: Reçel, sos ve çay da yapılıyor Uzun yıllar turizmcilik yapan üretici Anıl Aksema, ülkemizde "çarkıfelek", "aşk meyvesi" ve "tutku meyvesi" adıyla bilinen passiflora (passion fruit) isimli meyveyi İzmir’de üretmeye başladı.

Türkiye’nin ithal ettiği meyveyi 3 bin metrekare alanda kurduğu serada yetiştiren Aksema, "Hedefimiz, hem İzmir’den iç pazara en uygun fiyatla ürün verebilmek hem de Avrupa’ya en taze ve en aromatik meyveyi yedirebilmek" dedi. 1 | 12

İzmirli üretici 41 yaşındaki Anıl Aksema, uzun yıllar hem Türkiye'de hem de Tayland ve Vietnam'da turizmcilik yaptı. Pandemi döneminde tropikal meyvelerin üretildiği çiftliklerde gönüllü çalışan ve ardından kendi ülkesinde üreticilik yapmaya karar veren Aksema, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kurduğu 3 bin metrekarelik serada halk arasında "çarkıfelek", "aşk meyvesi", "tutku meyvesi" adıyla bilinen passiflora isimli meyveyi üretmeye başladı. 2 | 12

Meyvenin çeşitli cinslerinden elde ettiği melez ırkları da yetiştiren Aksema, hedef pazarının özellikle Avrupa olduğunu kaydetti. Türkiye'nin ithal ettiği meyveyi iç pazara da en uygun fiyatla sunabileceğini ifade eden Aksema, meyvenin reçel, sos ve çay formları üzerinde de Ar-Ge çalışmaları yürüyor. 3 | 12