İzmirli kadın ustadan keçe sanatına yeni soluk! Yurt dışından bile talep var

Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan ilçede, 13. yüzyılda Aydınoğulları Beyliği ile Türk egemenliği başladı. 1426'da Osmanlı Devleti'ne geçen Tire, Müslümanların hakimiyetiyle şehir hayatına ait birçok esere sahip oldu.

Selçuklu Türkleri ile Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen ve yüzlerce yıldır kullanılan, geçmişi milattan önce 6 bin yıllara kadar uzanan ve kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan keçecilik de bu ilçenin önemli zanaatlarından biri olarak ön plana çıkıyor.