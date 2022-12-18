İzmirli kadın ustadan keçe sanatına yeni soluk! Yurt dışından bile talep var
Milattan önce 6 bin yılından bu yana sürdürülen keçe sanatına yeni soluk kazandıran İzmirli Dilek Kahya, keçe malzemesini kullanarak çeşit çeşit ürünler tasarlıyor. Atkıdan masa örtüsüne, çantadan terliğe, anahtarlığa kadar birçok eşya üreten Kahya, ürünlerine özellikle doğal malzeme kullanmak isteyenlerin ve entelektüellerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
İzmir'in Tire ilçesi, tarihi yapılarından mutfağına kadar birçok alanda farklı kültürlerin etkileşiminin örneklerini bugüne taşıyan yapısıyla dikkat çekiyor.
Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan ilçede, 13. yüzyılda Aydınoğulları Beyliği ile Türk egemenliği başladı. 1426'da Osmanlı Devleti'ne geçen Tire, Müslümanların hakimiyetiyle şehir hayatına ait birçok esere sahip oldu.
Selçuklu Türkleri ile Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen ve yüzlerce yıldır kullanılan, geçmişi milattan önce 6 bin yıllara kadar uzanan ve kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan keçecilik de bu ilçenin önemli zanaatlarından biri olarak ön plana çıkıyor.
Tire'de sanata gönül vermiş keçe ustalarından biri olan Dilek Kahya da bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.