James Bond'un çekildiği köprü yıkılıyor

Skyfall filminin tren sahnelerinin çekildiği Adana'daki Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı alındı.

James Bond'un çekildiği köprü yıkılıyor

Adana'da Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

James Bond'un çekildiği köprü yıkılıyor

1962 yılından bu yana kentin önemli arterlerinden biri olan Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı alındı.

James Bond'un çekildiği köprü yıkılıyor

 2026 yılının ilk aylarında yıkılacak köprünün yerine modern bir altgeçit yapılması planlanıyor. Yıkım ve yeniden altgeçit yapılmasının ise 8 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

James Bond'un çekildiği köprü yıkılıyor

2012 yapımı 007 James Bond: Skyfall filminin tren sahneleri Kasım Gülek ve Varda köprüleri üzerinde çekilmişti.

