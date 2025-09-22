James Bond'un çekildiği köprü yıkılıyor
Skyfall filminin tren sahnelerinin çekildiği Adana'daki Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı alındı.
Adana'da Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.
1 4
1962 yılından bu yana kentin önemli arterlerinden biri olan Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı alındı.
2 4
2026 yılının ilk aylarında yıkılacak köprünün yerine modern bir altgeçit yapılması planlanıyor. Yıkım ve yeniden altgeçit yapılmasının ise 8 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.
3 4
2012 yapımı 007 James Bond: Skyfall filminin tren sahneleri Kasım Gülek ve Varda köprüleri üzerinde çekilmişti.
4 4