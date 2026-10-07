Kabuğun içinde adeta bir altın var: 2 bin ton rekolte bekleniyor

"Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var"

Ceviz üretiminin ilçe ekonomisine katkı sağladığını ve kadınlara da gelir imkânı sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü bu ürünler az bir emekle ortaya çıkmıyor. Çok değerli ve katma değer sağlayan ürünler. Burada kadınlarımız da çalışıyor ve gelir elde ediyor. Önemli olan bu bahçelerin ilçemizde ve ülkemizde çoğalması. Üretimin artmasını istiyoruz" diye konuştu.

Chandler, Fernor ve Niksar 1 gibi ceviz çeşitleri yetiştirdiklerini belirten Yılmaz, hedeflerinin üretim miktarıyla birlikte kaliteyi de artırmak olduğunu kaydederek, "Üreten ülkeler ve üreten insanlar kazanıyor. Önemli olan kaliteli ürün üretmek, bunu pazara sunmak ve katma değer oluşturmak. Bizim amacımız tüketicinin memnuniyetini kazanmak" dedi.