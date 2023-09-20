Kadın muhtar "süper meyve"yi köyüne kazandırdı Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Reşadiye köyünün muhtarı Nuran Şen, MÜSİAD Çanakkale'nin kadın üreticilere yönelik projesi kapsamında 5 dönümlük arazisine diktiği aronyayı hasat etmenin sevincini yaşıyor.

Nuran Şen, MÜSİAD Çanakkale Kadın Komitesi'nin Agonya bölgesinde (Çanakkale'nin Yenice ilçesinden Balıkesir'in Gönen ilçesine kadar olan ve Kazdağları'nın arkasındaki bölgeye verilen antik isim) yer alan Hıdırlar, Kurtlar ve Reşadiye köylerindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında 1,5 yıl önce 5 dönüm arazide 650-700 aronya fidanı dikti. 1 | 7

Toprağın yüksek verimli olmasının yanı sıra Şen ve ailesinin büyüme evresinde tarlada aronya fidanlarına düzenli olarak yaptığı bakım, 3 yıl sonra gerçekleşecek hasadın süresini bir yıla indirdi. 2 | 7

Erken hasat yapmanın mutluluğunu yaşayan Nuran Şen, bir yandan da katma değeri yüksek bu alternatif ürünle yöre çiftçisine örnek oldu. Şen, 4 yıldan bu yana Agonya bölgesinde kırmızı kapya biber ve çilek yetiştirdiğini, alternatif ürün arayışları neticesinde aronyayı keşfettiğini söyledi. 3 | 7