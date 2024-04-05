Kadir Gecesi mesajları 2024: Instagram, Facebook, WhatsApp'ta paylaşmalık mesajlar On bir ayın sultanı Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir gecesi, 2024 yılında 5 Nisan'da idrak edilecek. Bugün milyonlarca vatandaş, 2024 Kadir Gecesi mesajlarını gün boyu çeşitli mecralar üzerinden sevdiklerine iletecek. İşte sevdikleriniz ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz yeni, güzel, anlamlı uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları ve sözleri.

KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 "O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." (Kadir Suresi) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.. "Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun." 1 | 8

"Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim." "İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle..." 2 | 8

"Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun." "Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin." 3 | 8