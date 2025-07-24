Kadir Hoca öldü mü? Kadir Özkaraaslan yaşıyor mu?
Kadir Özkaraaslan, sosyal medyada bilinen adıyla Kadir Hoca'nın öldüğü iddia edildi. Şimdi Özkaraaslan'ın takipçileri son durumu merak edip bilgi almaya çalışıyor. En çok yöneltilen soru ise "Kadir Hoca öldü mü" sorusu geliyor.
Sosyal medyada 300 bine yakın takipçisi bulunan "Kadir Hoca" lakaplı Kadir Özkaraaslan'ın kalp krizi geçirip öldüğü öne sürüldü. Ünlü fenomeni tanıyanlar olayın aslını öğrenmek için "Kadir Hoca öldü mü" sorusuna ağırlık verdi. İşte detaylar...
Kadir Hoca öldü mü?
Kadir Özkaraaslan ile "öldü" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Kadir Hoca en son yaptığı açıklamada Eskişehir'de şehit olanlar için taziye mesajı verdi.
Kadir Hoca kimdir?
Fenomen Kadir Hoca, asıl adıyla Kadir Özkaraaslan, 1966 yılında Kocaeli’de doğmuştur. Aslen Rize Çayelili olan Özkaraaslan, sosyal medyada spor, motivasyon ve yaşam tarzı videolarıyla tanınmaktadır.
Doğal ve dobra üslubuyla dikkat çeken Kadir Hoca’nın dijital platformlarda 300 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.