Kalp krizi riskini sessizce artırıyor: Trigliseridi düşürmenin 10 etkili yolu
LDL kolesterolünüz normal olsa bile yüksek trigliserid, kalp krizi ve felç riskini ciddi biçimde artırabiliyor. Uzmanlara göre şekerden uykuya kadar uzanan bu 10 basit adım, trigliserid seviyelerini haftalar içinde düşürebilir.
Çoğu kişi kolesterole odaklanırken, trigliserid değerlerini gözden kaçırıyor. Oysa kandaki bu sessiz yağ, LDL normal olsa bile kalp hastalığı ve felç riskini yükseltebiliyor.
Uzmanlara göre trigliseridi kontrol altına almak için ağır diyetlere ya da mucize formüllere gerek yok. Şeker tüketiminden uyku düzenine, egzersizden strese kadar yapılacak küçük ama doğru değişiklikler, kısa sürede büyük fark yaratabiliyor. İşte trigliseridi düşürmeye yardımcı olan, bilimsel temelli 10 etkili yöntem...
Trigliseridler, kanda bulunan yağ türleridir. Yüksek trigliserid seviyeleri, LDL kolesterol normal olsa bile kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir. Bu nedenle trigliseridi mümkün olduğunca düşük tutmak hayati önem taşır.
Uzmanlara göre sağlıklı yetişkinlerde açlık trigliserid değerleri:
- Normal: 150 mg/dl altı
- Sınırda yüksek: 151-200 mg/dl
- Yüksek: 201-499 mg/dl
- Çok yüksek: 500 mg/dl ve üzeri
- 500’ün üzeri acil risk
Trigliseridler karaciğerde üretilir ve yediğimiz besinlerden gelir. Kullanılandan fazlası ise yağ olarak depolanır. Sorun, bu dengenin bozulmasıyla başlar.
Beyaz ekmek, beyaz pirinç, unlu mamuller ve şekerli gıdalar trigliseridi hızla yükseltir. Özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren ürünler risklidir.
Trigliseridi düşüren besinler genellikle liften zengindir: Yulaf, baklagiller, elma ve armut (kabuklu), yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar... Günlük 25-30 gram lif, fark yaratır.
Alkol karaciğerde yağa dönüşür. Yüksek trigliseridiniz varsa, alkolü tamamen kesmek en etkili adımlardan biridir.
Egzersiz sırasında vücut yağı enerji olarak kullanır. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz, trigliseridi düşürür.
Yüksek trigliserid çoğu zaman yüksek tansiyonla birlikte görülür. Bazı tansiyon ilaçları trigliseridi artırabilir, doktor kontrolü şarttır.
Kontrolsüz diyabet, trigliseridi yükseltir ve iyi kolesterol HDL’yi düşürür.
Karbonhidrat tüketimi bu noktada kritik rol oynar.
Az ya da fazla uyku; kortizol ve iştah hormonlarını bozarak trigliseridi artırabilir. Hedefiniz gecede 7-9 saat uyku olmalı.
Vücut ağırlığının sadece yüzde 5-10’unu vermek, trigliseridi yüzde 20’ye kadar düşürebilir. Bu, kalp sağlığı için büyük kazançtır.
Stres, kortizolü yükseltir. Kan şekeri artar, trigliserid yükselir. Meditasyon, yürüyüş, nefes egzersizleri işe yarar.
Sigara ve tütün ürünleri trigliserid seviyelerinin daha yüksek olmasıyla ilişkilidir. Bırakmak, kalp sağlığı için kritik bir adımdır.