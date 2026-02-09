Kalp krizi riskini sessizce artırıyor: Trigliseridi düşürmenin 10 etkili yolu

Uzmanlara göre trigliseridi kontrol altına almak için ağır diyetlere ya da mucize formüllere gerek yok. Şeker tüketiminden uyku düzenine, egzersizden strese kadar yapılacak küçük ama doğru değişiklikler, kısa sürede büyük fark yaratabiliyor. İşte trigliseridi düşürmeye yardımcı olan, bilimsel temelli 10 etkili yöntem...