Karadenizliler karalahana çorbasını "yedirmedi"

Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen "Karadeniz Kültür Envanteri" projesinde de yer alan karalahana çorbası, bölgedeki bazı illerde "pancar çorbası" olarak adlandırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin müracaatı üzerine Ağustos 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen karalahana çorbası, yöre mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize başta olmak üzere Karadeniz'de yılın dört mevsimi tüketilen çorba, ana ürün karalahana olmak üzere mısır unu, iç yağı, yarma, barbunya, haşlanmış tane mısır ve kırmızı biber katılarak pişiriliyor.

Karalahana çorbası, içine katılan malzemeler iller arasında farklılık gösterse de genellikle yanına yakışan mısır ekmeği ile sıcak servis ediliyor.