Karadenizliler karalahana çorbasını "yedirmedi"
Karadenizliler, karalahana çorbasının dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin yanı sıra yemek eleştirmenlerin incelemeleri ve yemekler hakkında araştırmaların da yer aldığı bir internet sitesinde yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesinde yedinci sırada gösterilmesi üzerine yöreye özgü yemeğe sahip çıktı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin müracaatı üzerine Ağustos 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen karalahana çorbası, yöre mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen "Karadeniz Kültür Envanteri" projesinde de yer alan karalahana çorbası, bölgedeki bazı illerde "pancar çorbası" olarak adlandırılıyor.
Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize başta olmak üzere Karadeniz'de yılın dört mevsimi tüketilen çorba, ana ürün karalahana olmak üzere mısır unu, iç yağı, yarma, barbunya, haşlanmış tane mısır ve kırmızı biber katılarak pişiriliyor.
Karalahana çorbası, içine katılan malzemeler iller arasında farklılık gösterse de genellikle yanına yakışan mısır ekmeği ile sıcak servis ediliyor.
Ordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Ünal Baz, AA muhabirine, dünyanın en kötü yemekleri listesinde Karadeniz'in sevilen yemeği lahana çorbasının ilk 10'a girmesinin üzücü olduğunu söyledi.
Sonucu asla kabul etmediklerini ifade eden Baz, "Bu sıralamada yöremize özgü karalahana çorbası en kötü yemek olarak 7. sırada seçilmiş. Gastronomide en iyi yemek ya da en kötü yemek diye bir kavram yoktur. Özel yemek ya da en özel yemek vardır." dedi.
Baz, sıralamayı yapan kuruluşun okurlara dayandırarak değil, dünya çapında akademisyenler ya da gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda listeyi hazırlaması gerektiğinin altını çizdi.
Ordu'da, "pancar çorbası" olarak bilinen karalahana çorbasının ana malzemesinin karalahana olduğunu belirten Baz, yemeğin mısır unu ile hazırlandığını anlattı.
Bazı illerde çorbanın pirinçle hazırlandığını dile getiren Baz, çorbanın yörede sıkça tüketildiğini, oldukça da sevildiğini ifade etti.
Baz, karalahana çorbasının coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiğini anımsatarak, yemeğin özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olduğunu vurguladı.