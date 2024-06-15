Kayıp prenses Kate Middleton aylar sonra ortaya çıktı
Galler Prensesi Kate, İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü etkinliğine katıldı. Kate'i taşıyan at arabasında çocukları yer aldı.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın "resmi doğum günü", monarşi karşıtlarının eylemleri eşliğinde kutlandı.
İngiltere'de hükümdarın her yıl haziran ayındaki "resmi doğum günü" etkinliği "Trooping the Colour", bu yıl monarşi karşıtlarının eylemleri eşliğinde gerçekleştirildi.
Kral 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla ve Kraliyet ailesi üyelerini taşıyan at arabaları, yerel saatle 10.30'da Buckingham Sarayı'ndan kortejle ayrılarak Kraliyet Atlı Muhafız Birliği'nin kışlasına gitti.
Tahtın varisi Galler Prensi William, Kral Charles'ın kardeşleri Edinburgh Dükü Prens Edward ve Prenses Anne ise bindikleri atlarla kortejin önünde yer aldı.