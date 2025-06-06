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  4. Keçi bayramda otogarı karıştırdı: Çekmeceden paraları kaptı, kaçtı!

Keçi bayramda otogarı karıştırdı: Çekmeceden paraları kaptı, kaçtı!

Kurban Bayramı yoğunluğunun yaşandığı Edirne Otogarı ilginç bir olaya sahne oldu. Otogar işletmecisine ait keçi, rakip firmaya ait bilet bankosuna çıkarak çekmecedeki paraları ağzına alıp ortadan kayboldu.

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Keçi bayramda otogarı karıştırdı: Çekmeceden paraları kaptı, kaçtı! - Resim: 1

Edirne Otogarı'nda bilet bankosuna giren bir keçi, çekmecede bulunan paraları ağzına alarak uzaklaştı.

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Keçi bayramda otogarı karıştırdı: Çekmeceden paraları kaptı, kaçtı! - Resim: 2

Edirne’de otogar işletmecisi mustafa altunhan’a ait bir keçi, bayram yoğunluğu sırasında otogarın içinde gezmeye başladı.

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Keçi bayramda otogarı karıştırdı: Çekmeceden paraları kaptı, kaçtı! - Resim: 3

Bilet kesim bankolarının bulunduğu alana çıkan keçi, açık çekmecede bulunan paraları ağzına alarak hızla uzaklaştı.

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Keçi bayramda otogarı karıştırdı: Çekmeceden paraları kaptı, kaçtı! - Resim: 4

Yaşananları anlatan Mustafa Altunhan, keçinin rakip firmaya ait paraları aldığını belirtti. Altunhan, paraları geri almaya çalıştıklarını ancak bunda başarılı olamadıklarını da ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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