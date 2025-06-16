Kedilerin gizemli davranışı çözüldü! Masaların üzerindeki eşyaları neden düşürüyorlar?
Hayatımızın pek çok noktasında karşımıza çıkan kediler, sevimli halleri kadar ilginç davranışlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle masaların üzerindeki eşyaları yere atma alışkanlıklarının nedeni uzun süredir merak ediliyordu. Yapılan bir bilimsel çalışma sonunda, bu sıra dışı hareketin ardındaki neden ortaya çıkarıldı.
Kediler artık sadece evlerde değil, sokaklarda ve iş yerlerinde de günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu sevimli dostlarımızın ilginç davranışları ise kimi zaman şaşırtıyor, kimi zaman da merak uyandırıyor.
Özellikle masaların üzerindeki eşyaları yere atma alışkanlıkları uzun süredir araştırılıyordu. Yapılan bilimsel çalışma, bu davranışın ardındaki nedeni gün yüzüne çıkardı.
Kyoto Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre, kedileri bu davranışla nesnelerin ses çıkarma ve düşme gibi fiziksel özelliklerini test ederek nasıl hareket edeceklerini anlamaya çalışıyor.
Kedilerin masaların üzerinde duran kalem, bardak gibi nesneleri patileriyle itmesi aynı zamanda bilişsel bir davranış.