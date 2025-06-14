Kendi iş makinesini yaptı! Hedefi köy tarımını güçlendirmek
Kırşehir'de yaşayan Muhammet Kapusuz, kendi imkanlarıyla bir iş makinesi geliştirdi. Geliştirdiği makineyle köy tarımına katkı sunmak istediğini belirten Kapusuz, destek alması durumunda seri üretime geçebileceğini de ekledi.
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Kırşehir'de yaşayan 27 yaşındaki Muhammet Kapusuz, köy ve mandıralarda kullanılmak üzere bir kelepçe geliştirdi.
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Çalışmasını 3 ay gibi bir sürede tamamladığını söyleyen Kapusuz, kullandığı malzemelerin yüzde 70'inin de yerli olduğunu kaydetti.
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Kapusuz ayrıca, destek alması durumunda seri üretim yapabileceğini de ifade etti.
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Tasarımı tamamen Kapusuz'a ait olan kelepçe, 250 - 300 bin TL'ye mal oldu.
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