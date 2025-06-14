Kendi iş makinesini yaptı! Hedefi köy tarımını güçlendirmek

Kırşehir'de yaşayan 27 yaşındaki Muhammet Kapusuz, köy ve mandıralarda kullanılmak üzere bir kelepçe geliştirdi. 1 | 5

Çalışmasını 3 ay gibi bir sürede tamamladığını söyleyen Kapusuz, kullandığı malzemelerin yüzde 70'inin de yerli olduğunu kaydetti. 2 | 5

Kapusuz ayrıca, destek alması durumunda seri üretim yapabileceğini de ifade etti. 3 | 5