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Kendi iş makinesini yaptı! Hedefi köy tarımını güçlendirmek

Kırşehir'de yaşayan Muhammet Kapusuz, kendi imkanlarıyla bir iş makinesi geliştirdi. Geliştirdiği makineyle köy tarımına katkı sunmak istediğini belirten Kapusuz, destek alması durumunda seri üretime geçebileceğini de ekledi.

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Kendi iş makinesini yaptı! Hedefi köy tarımını güçlendirmek - Resim: 1

Kırşehir'de yaşayan 27 yaşındaki Muhammet Kapusuz, köy ve mandıralarda kullanılmak üzere bir kelepçe geliştirdi.

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Kendi iş makinesini yaptı! Hedefi köy tarımını güçlendirmek - Resim: 2

Çalışmasını 3 ay gibi bir sürede tamamladığını söyleyen Kapusuz, kullandığı malzemelerin yüzde 70'inin de yerli olduğunu kaydetti.

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Kendi iş makinesini yaptı! Hedefi köy tarımını güçlendirmek - Resim: 3

Kapusuz ayrıca, destek alması durumunda seri üretim yapabileceğini de ifade etti.

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Kendi iş makinesini yaptı! Hedefi köy tarımını güçlendirmek - Resim: 4

Tasarımı tamamen Kapusuz'a ait olan kelepçe, 250 - 300 bin TL'ye mal oldu.

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