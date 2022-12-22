Kerkük'te 140 yaşındaki zeytin ağacı 8 bin dolara satılıyor

Bitkilerin yetiştirildiği ve satıldığı alanın sahibi Abdulmuttalib Hüseyin Hamzeli, zeytin ağacının 140 yıllık olma özelliğinden dolayı her geçen gün alanı ziyaret edenlerin ve ağaçla fotoğraf çektirmek isteyenlerin sayısının arttığını kaydetti.

"Yüksek fiyatın nedeni ağacın manevi değeri"

Gelen talepler üzerine tarihi ağacı satışa sunmaya karar verdiğini aktaran Hamzeli, şunları söyledi:

"Her koşula dayanıklı olan zeytin ağacı halk arasında da bereketiyle bilinir ve yüksek manevi değere sahiptir. İlk başta satmayı düşünmüyorduk ancak talebin artması üzerine 8 bin dolara satmaya karar verdik. Fiyat olarak yüksek görünüyor ama bunun nedeni ağacın manevi değeridir." dedi.

Kerkük Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Casim Muhammed Halaf da Irak genelinde uzun yaz mevsiminden dolayı en çok hurma ağacının yetiştirilmesine önem verildiğini, zeytin ağacının ise sadece ülkenin kuzeyinde ve az oranda yetiştirildiğini aktardı.