Kestane hasadı başladı Türkiye'nin önemli kestane üretim bölgelerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde özellikle şekerlemecilerin tercih ettiği kestanelerde hasat başladı.

İlçede Çanakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan ve Kargınışıklar mahalleleri olmak üzere 15 kırsal mahallede üretilen kestane için çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlalarına gidiyor. Mevsimin ilk kestane hasadı ise ilçede üretimin en fazla olduğu Çanakçı Mahallesi'nde yapılıyor. 1 | 13

Erkekler sırıklarla çırptıkları kestaneleri yere düşürürken, kadınlarda eldivenlerle kestane kozalaklarını selelere topluyor. Çuvallara konulan kestaneler kozalakları ile kuyuya gömülüyor. Yaklaşık 2 ay kuyuda bekletilen kestane satışa hazır hale geliyor. 2 | 13

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, ilçede sarı aşlama, ışıklar ve kara kestane türlerinde üretim yapıldığını belirterek, "Ekim ayı sonu itibariyle kestane hasadına başlandı. Bu yıl özellikle bahar aylarında yağış olması kestanede rekoltesini arttırdı. Demirci'de bu yıl 750 ton civarı kestane rekoltesi bekliyoruz. Damarlı bir yapıya sahip olan kestanemiz şekerleme yapan firmalar tarafından da özellikle tercih ediliyor." dedi. 3 | 13