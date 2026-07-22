Konteyner kentte maymun alarmı: Bir kişiyi yaraladı

"Dün akşam saatlerinde taşınma yaptığımız esnada baktığımızda maymunu gördük"

Firari maymunu konteyner kentte gezerken gördüğünü ifade eden saldırı Gökçen Özdilek, "Burası Maya 2 Konteyner Kentteyiz. Dün akşam saatlerinde taşınma yaptığımız esnada baktığımızda maymunu gördük. Maymun aslında sevimli bir hayvan. Saldırgan olduğu için maymuna yaklaşamadık. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlarda çalışma sonucunda maymunu yakaladı. Ekipler sağ olsun ki bizleri yaklaştırmadı. Maymunun yakalaması biraz uzun sürdü. Maymunun sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.