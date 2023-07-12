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  4. Konut satışında Türkiye'nin en pahalı yazlık bölgeleri açıklandı

Konut satışında Türkiye'nin en pahalı yazlık bölgeleri açıklandı

TSKB Gayrimenkul Değerleme açıklamasına göre, Türkiye'nin yazlık bölgelerindeki kiralamaları, konut fiyat artış oranlarını ve yabancılara konut satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme açıklamasına göre, Türkiye'nin yazlık bölgelerindeki kiralamaları, konut fiyat artış oranlarını ve yabancılara konut satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Datça

2+1 müstakil ev kirası aylık: 30 bin TL

Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin 500 TL

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Fethiye

2+1 müstakil ev kirası aylık: 30 bin TL

Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 3 bin 500 TL

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Karaburun

2+1 müstakil ev kirası aylık: 30 bin TL

Butik otel-apart otel ortalama gecelik: Bin 500 TL

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Foça

2+1 müstakil ev kirası aylık: 35 bin TL

Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin 250 TL

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