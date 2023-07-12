Konut satışında Türkiye'nin en pahalı yazlık bölgeleri açıklandı
TSKB Gayrimenkul Değerleme açıklamasına göre, Türkiye'nin yazlık bölgelerindeki kiralamaları, konut fiyat artış oranlarını ve yabancılara konut satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.
TSKB Gayrimenkul Değerleme açıklamasına göre, Türkiye'nin yazlık bölgelerindeki kiralamaları, konut fiyat artış oranlarını ve yabancılara konut satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.
Datça
2+1 müstakil ev kirası aylık: 30 bin TL
Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin 500 TL
Fethiye
2+1 müstakil ev kirası aylık: 30 bin TL
Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 3 bin 500 TL
Karaburun
2+1 müstakil ev kirası aylık: 30 bin TL
Butik otel-apart otel ortalama gecelik: Bin 500 TL
Foça
2+1 müstakil ev kirası aylık: 35 bin TL
Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin 250 TL