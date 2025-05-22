Koparmaya kalkmayın! Kum zambaklarına dokunmanın cezası servet değerinde
Bodrum Belediyesi, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, nesli tehlike altında olan kum zambağı hakkında da bilgilendirme yapıldı. Bu özel bitkinin korunması ekosistem büyük önem taşırken, koparmanın cezası ise adeta servet değerinde.
Bodrum Belediyesi, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlik, Ortakent Yahşi Kargı Sahili'nde koruma altında bulunan kum zambaklarının yer aldığı alanda yapıldı.
Etkinlikte, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından öğrencilere; kum zambağının habitatı, fiziki yapısı ile doğadaki önemi ve mavi bayraklı plajlar hakkında bilgiler verildi.
Kaya, kum zambaklarının dünya genelinde endemik bir tür olarak tescillendiğinin altını çizdi.
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre, nesli tehlike altında olan kum zambaklarının korunması ekosistem için oldukça önemli.