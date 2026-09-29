Kümese çelik kapı, önüne Belçika kurdu! 800 bin liralık güvercinlerine 24 saat koruma

Kuşlarının güvenliği için tüm tedbirleri aldı

Yüksek değerli güvercinlerinin güvenliği için kümesinde özel önlemler alan Yılmaz, "Erzurum Büyükşehir Belediyesinde çalışıyorum. Ayrıca işte Şebap kuşunu besliyoruz, hobi olarak. İlkokula gitmiyordum, Dere Mahallesi'nde oturuyorduk. O zaman büyük kuşçu abilerimiz kuş uçururlardı. Onları izleyerek başladık. Yani yaklaşık 35-37 yıldır güvercin besliyorum. Güvercinlerimiz için hususi olarak 24 saat kayıt yapabilen kameralar takıyoruz. Burada zaten hâlihazırda bir Belçika kurdumuz var. Kapımızı oldukça üst güvenlik, yani çelik kapı yaptırdık. Bu şekilde işte bu hobiyi yaşatmaya çalışıyoruz.