Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştıpı ve her çarşamba ekrana gelen Kuruluş Orhan bu akşam seyircisi ile buluşmayacak. Diziyi sıkı takip edenler hüsrana uğrarken yoğun şekilde "Kuruluş Orhan yok mu, neden yok" sorusu yöneltiliyor.