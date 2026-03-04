Kuruluş Orhan yok mu, neden yok? Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü ne zaman? ATV yayın akışı (4 Mart Çarşamba)
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan bu akşam ekrana gelmeyecek. Yayın akışında diziyi göremeyenler bunun nedenini araştırıyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Kuruluş Orhan neden yok" şeklinde...
Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştıpı ve her çarşamba ekrana gelen Kuruluş Orhan bu akşam seyircisi ile buluşmayacak. Diziyi sıkı takip edenler hüsrana uğrarken yoğun şekilde "Kuruluş Orhan yok mu, neden yok" sorusu yöneltiliyor.
Kuruluş Orhan neden yok?
Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçı oynanacak. Bu karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Bu sebepler Kuruluş Orhan ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 11 Mart Çarşamba günü ekrana gelecek.
