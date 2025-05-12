Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Fragman yayınlandı mı?
Kuruluş Osman 192. bölüm bu hafta ekranlara gelmeyecek. Dizinin sıkı takipçileri bunun nedenini araştırıyor ve "Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yok" sorusunu yöneltiyor. Öte yandan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanının yayınlanığ yayınlamadığı da araştırılıyor.
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu hafta seyirci ile buluşamayacak. Dizinin yayın akışında olmaması sebebiyle "Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yok?" soruları yükseliyor. İşte 192 bölümün yayınlanmama sebebi...
Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta neden yok?
Bu hafta çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor kupa için mücadele edecek. Bu nedenle Kuruluş Osman ekrana gelmeyecek.
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuruluş Osman yeni bölüm henüz yayınlanmış değil. Türkiye Kupası finali sonrası 192. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.