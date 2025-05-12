Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Fragman yayınlandı mı?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu hafta seyirci ile buluşamayacak. Dizinin yayın akışında olmaması sebebiyle "Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yok?" soruları yükseliyor. İşte 192 bölümün yayınlanmama sebebi...



Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta neden yok?

Bu hafta çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor kupa için mücadele edecek. Bu nedenle Kuruluş Osman ekrana gelmeyecek.