Kuşadası Körfezi’nde trol şüphesi: Bir haftada 7 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi kıyılarında deniz kaplumbağası ölümlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı. EKODOSD tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kıyıya vuran 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta carettanın ardından, bu hafta da aynı bölgede 2 juvenil yeşil deniz kaplumbağası ile 2 dişi caretta caretta ölü olarak bulundu.

Böylece Kuşadası kıyılarında bir hafta içinde ölü bulunan deniz kaplumbağası sayısı 7’ye yükseldi.