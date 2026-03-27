Kuşadası Körfezi’nde trol şüphesi: Bir haftada 7 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Aydın’ın Kuşadası ilçesi kıyılarında bir hafta içinde 7 deniz kaplumbağasının ölü bulunması, bölgede trol avcılığına ilişkin endişeleri artırdı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), kaplumbağaların vücutlarında darp izine rastlanmadığını, ölümlerin büyük olasılıkla trol ağlarına takılarak boğulma sonucu gerçekleştiğini bildirdi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesi kıyılarında deniz kaplumbağası ölümlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı. EKODOSD tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kıyıya vuran 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta carettanın ardından, bu hafta da aynı bölgede 2 juvenil yeşil deniz kaplumbağası ile 2 dişi caretta caretta ölü olarak bulundu.
Böylece Kuşadası kıyılarında bir hafta içinde ölü bulunan deniz kaplumbağası sayısı 7’ye yükseldi.
Ölümlerde trol avcılığı şüphesi öne çıktı
Yapılan ilk incelemelerde kaplumbağaların vücutlarında darp ya da dış müdahale izine rastlanmadı. EKODOSD, ölümlerin trol ağlarına takılma sonucu boğulmadan kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.
Kaplumbağaların aynı bölgede ve benzer koşullarda kıyıya vurmasının, kıyıya yakın alanlarda yapılan trol avcılığıyla doğrudan ilişkili olabileceğine dikkat çekildi.
“Türlerin geleceği açısından ciddi risk”
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ölü bulunan bireylerin büyük bölümünün dişi olmasının ve yeşil deniz kaplumbağalarının juvenil bireylerden oluşmasının, türlerin geleceği açısından ciddi risk yarattığını vurguladı.
Sürücü, ölü bulunan kaplumbağalardan doku ve keratin örnekleri alındığını, numunelerin bilimsel inceleme için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderileceğini belirtti.
