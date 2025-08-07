  1. Dünya Gazetesi
  4. Leyleklerin müdavimi olduğu cami! Kubbesi yıllardır yuva

Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan bir caminin kubbesi, leyleklerin uğrak noktası oldu. Senelerdir cami kubbesine yuva yapan ve burada yavrulayan leylekler, vatandaşların da sevgisini kazandı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan Çarşı Camii'nin kubbesi, leyleklerin uğrak noktası oldu.

Her yıl düzenli olarak gelen leylekler, burada yuva yapıp, yavruluyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise tehlikeden uzak olduğu için leyleklerin cami kubbesine yuva yaptığını belirtiyor.

Leylekler, bölge sakinlerinin de sevgisini kazanmış durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
