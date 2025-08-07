Leyleklerin müdavimi olduğu cami! Kubbesi yıllardır yuva
Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan bir caminin kubbesi, leyleklerin uğrak noktası oldu. Senelerdir cami kubbesine yuva yapan ve burada yavrulayan leylekler, vatandaşların da sevgisini kazandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan Çarşı Camii'nin kubbesi, leyleklerin uğrak noktası oldu.
1 | 4
Her yıl düzenli olarak gelen leylekler, burada yuva yapıp, yavruluyor.
2 | 4
Bölgede yaşayan vatandaşlar ise tehlikeden uzak olduğu için leyleklerin cami kubbesine yuva yaptığını belirtiyor.
3 | 4
Leylekler, bölge sakinlerinin de sevgisini kazanmış durumda.
4 | 4