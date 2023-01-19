LinkedIN açıkladı: Son 5 yılın en popüler meslekleri belli oldu İş dünyasının sosyal ağı LinkedIn, son beş yılın en fazla talep gören mesleklerini duyurdu. Listede, teknoloji ağırlıklı meslekler ön plana çıktı. İşte 2022 yılının en gözde meslekleri...

Game Designer (Oyun tasarımcısı) Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur. 1 | 14

Blockchain Developer (Blokzincir geliştiricisi/yazılımcısı) Blokzincir geliştiricileri; kripto paralar, akıllı sözleşmeler ve daha birçok araç geliştirmek amacıyla çeşitli programlama dillerini kullanarak blokzincir teknolojisine dayalı yazılımlar oluşturuyor. 2 | 14

Growth Specialist (Büyüme uzmanı) Büyüme uzmanları, şirketin büyümesine ve gelirini artırmasına yönelik pazarlama ve ürün geliştirme ekipleriyle işbirliği yaparak yeni pazar ve müşteri fırsatlarını belirler. 3 | 14