Listenin son sırası yine değişmedi: Dünyanın en yaşanmayacak ülkeleri belli oldu

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Economist Intelligence Unit (EIU), tarafından hazırlanan 2025 yılına ait 'Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi'nde, yaşam kalitesinin en düşük olduğu ülkeler de ortaya çıktı. 1 | 16

Suriye'nin başkenti Şam, bu yıl da yaşamak için en az elverişli ülke oldu. Ülkede 2024 yılında Baas yönetiminin devrilmesine rağmen, ülkenin ortalama yaşanabilirlik puanı değişmedi. 2 | 16

Şam, en yakın rakibi libya’nın başkenti trablus’tan neredeyse on puan daha düşük puan aldı. 3 | 16