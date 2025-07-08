Magnum çekiliş canlı mı, nasıl izlenir? Magnum kura çekilişi saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Magnum’un her yıl düzenlediği özel kampanya, 15 Nisan–14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Promosyonlu Magnum ürünlerinden çıkan şifrelerle katılım sağlanan vatandaşlara, 300.000 TL tutarında Magnum Card Param Hediye Kartı verilecek. Öte yandan kampanya sonunda yapılacak büyük çekilişte ise iki kişi 2024 model Porsche Taycan kazanacak.
Dört dönem halinde gerçekleştirilecek çekilişlerin ilki bugün yapılıyor. Sonuncusu ise 4 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Bugün binlerce kişi çekiliş ile ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor ve kuranın canlı olup olmadığını sorguluyor. Öte yandan sonuç tarihi de sıkça araştırılıyor.
Magnum çekilişi canlı mı?
Her dönem için yapılacak çekilişler, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık şekilde yapılıyor. Saat 11.00'de gerçekleşecek çekilişler, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından, Sütlüce Mahallesi Bayrak Sokak No:4-A Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak. Canlı yayın olmayacak.
Çekiliş tarihleri:
1. dönem çekilişi: 08 Temmuz 2025
2. dönem çekilişi: 09 Eylül 2025
3. dönem çekilişi: 04 Kasım 2025 (saat 11.00)
4. dönem (Porsche Taycan çekilişi): 04 Kasım 2025 (saat 11.30)
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Kazananlar, şu tarihlerde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacak:
1. dönem sonuçları: 12 Temmuz 2025
2. dönem sonuçları: 13 Eylül 2025
3. ve 4. dönem sonuçları: 8 Kasım 2025
Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta ile de bilgi verilecek. Adresi bilinmeyenler için gazete ilanı yeterli sayılacak.