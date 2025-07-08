Magnum çekiliş canlı mı, nasıl izlenir? Magnum kura çekilişi saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Dört dönem halinde gerçekleştirilecek çekilişlerin ilki bugün yapılıyor. Sonuncusu ise 4 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Bugün binlerce kişi çekiliş ile ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor ve kuranın canlı olup olmadığını sorguluyor. Öte yandan sonuç tarihi de sıkça araştırılıyor. 1 | 4

Magnum çekilişi canlı mı? Her dönem için yapılacak çekilişler, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık şekilde yapılıyor. Saat 11.00'de gerçekleşecek çekilişler, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından, Sütlüce Mahallesi Bayrak Sokak No:4-A Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak. Canlı yayın olmayacak. 2 | 4

Çekiliş tarihleri: 1. dönem çekilişi: 08 Temmuz 2025 2. dönem çekilişi: 09 Eylül 2025 3. dönem çekilişi: 04 Kasım 2025 (saat 11.00) 4. dönem (Porsche Taycan çekilişi): 04 Kasım 2025 (saat 11.30) 3 | 4