Manisa'da volkanik hareketlenme! Depremlerle tetiklendi, her an patlayabilir
Son dönemde yaşanan depremler Türkiye'nin en genç volkanlarının bulunduğu Manisa'da yeni bir tehlikenin kapısını araladı. Bölgede araştırma yapan uzmanlar, volkanik hareketlenmenin başladığını, keşfedilen 8 magma odasının her an püskürebileceğini bildirdi.
Türkiye'nin UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeoparkı'nın doğal güzellikleri sinsi bir tehdidi gizliyor.
Volkanik tepeler ve kızgın lavlardan oluşan bölgede 5 üniversiteden, 12 bilim insanı çok önemli bir araştırma yapıyor.
Bölge 15 "sismometre" ile izlenirken araştırma ekibi, yerin 5 ila 30 kilometre altında püskürmeye hazır 8 magma odası keşfetti.
Deprem püskürmeyi tetikleyebilir
Magma odalarının en büyüğü, 5 kilometre derinlikte. Bilim insanları, bu mesafede yer alan bir magma odasının, herhangi bir depremle harekete geçebileceğini söylüyor.
Araştırma ekibinde yer alan Prof. Dr. Karaoğlu, magma odalarının Türkiye'de ilk olduğunu, dünyada da sayılı çalışmalar olduğunu belirtti.
30 kilometreye kadar ulaşan magma odalarının bazıları yüzeyden 15 kilometre derinlikte bulunuyor.