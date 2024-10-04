Manisa'da volkanik hareketlenme! Depremlerle tetiklendi, her an patlayabilir Son dönemde yaşanan depremler Türkiye'nin en genç volkanlarının bulunduğu Manisa'da yeni bir tehlikenin kapısını araladı. Bölgede araştırma yapan uzmanlar, volkanik hareketlenmenin başladığını, keşfedilen 8 magma odasının her an püskürebileceğini bildirdi.

Türkiye'nin UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeoparkı'nın doğal güzellikleri sinsi bir tehdidi gizliyor. Volkanik tepeler ve kızgın lavlardan oluşan bölgede 5 üniversiteden, 12 bilim insanı çok önemli bir araştırma yapıyor. 1 | 8

Bölge 15 "sismometre" ile izlenirken araştırma ekibi, yerin 5 ila 30 kilometre altında püskürmeye hazır 8 magma odası keşfetti. 2 | 8

Deprem püskürmeyi tetikleyebilir Magma odalarının en büyüğü, 5 kilometre derinlikte. Bilim insanları, bu mesafede yer alan bir magma odasının, herhangi bir depremle harekete geçebileceğini söylüyor. 3 | 8