Martıların favori mekânı: Adıyaman'ın 'Martı Adası'
Adıyaman'ın Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan "Martı Adası" bu yıl da yüzlerce martıyı ağırladı. Yuva yapan martıların özellikle tercih ettiği ada, yöre halkı tarafından adeta korumaya alınmış durumda. Bahar döneminde martı yuvaları nedeniyle adaya adım atmak da oldukça zor.
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan ve halk arasında "Martı Adası" olarak bilinen ada, yüzlerce martıya ev sahipliği yapıyor.
Martıların favori mekânı
Ada, özellikle bahar aylarında yuva yapmak isteyen martıların favori mekanı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yuva yapmak isteyen yüzlerce martı, Martı Adası'nı ziyaret etti.
Adada yumurtladılar
Nisan ayının sonuna doğru adaya gelen martılar, doğadan topladıkları çalılarla yuvalarını hazırlayıp yumurtladı.