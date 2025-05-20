Martıların favori mekânı: Adıyaman'ın 'Martı Adası'

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan ve halk arasında "Martı Adası" olarak bilinen ada, yüzlerce martıya ev sahipliği yapıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yuva yapmak isteyen yüzlerce martı, Martı Adası'nı ziyaret etti.