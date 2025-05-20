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Martıların favori mekânı: Adıyaman'ın 'Martı Adası'

Adıyaman'ın Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan "Martı Adası" bu yıl da yüzlerce martıyı ağırladı. Yuva yapan martıların özellikle tercih ettiği ada, yöre halkı tarafından adeta korumaya alınmış durumda. Bahar döneminde martı yuvaları nedeniyle adaya adım atmak da oldukça zor.

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Martıların favori mekânı: Adıyaman'ın 'Martı Adası' - Resim: 1

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan ve halk arasında "Martı Adası" olarak bilinen ada, yüzlerce martıya ev sahipliği yapıyor.

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Martıların favori mekânı: Adıyaman'ın 'Martı Adası' - Resim: 2

Martıların favori mekânı

Ada, özellikle bahar aylarında yuva yapmak isteyen martıların favori mekanı.

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Martıların favori mekânı: Adıyaman'ın 'Martı Adası' - Resim: 3

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yuva yapmak isteyen yüzlerce martı, Martı Adası'nı ziyaret etti.

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Martıların favori mekânı: Adıyaman'ın 'Martı Adası' - Resim: 4

Adada yumurtladılar

Nisan ayının sonuna doğru adaya gelen martılar, doğadan topladıkları çalılarla yuvalarını hazırlayıp yumurtladı.

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