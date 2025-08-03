MasterChef 2025 her gün ekranlara gelirken dün itibarıyla 20 kişilik ana kadro belli oldu. Milyonların ekran başına geçtiği yarışmada yarışmacılar iki turda da elinden geleni yaptılar. Şeflerin beğenisine sunulan tabaklar sonrası 20. kişi belli oldu. Şimdi yarışmayı kaçıranlar "MasterChef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu" diye soruyor.

MasterChef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu?

Yarışmacılar kaderlerini belirleyen son bölümde ilk başta beyti kebabı hazırladı. Burada en çok beğenilen isimler Yusuf, Edanur, Mert, İlhan, Elif ve Sercan oldu. Ardından ikinci tura geçildi. Safran ile yaratıcı bir yemek hazırlandı. Mert ile İlhan son ikiye kalırken jüri en beğendiği tabağın İlhan'a ait olduğunu söyledi ve İlhan 20. ve son yarışmacı olarak ana kadroya dahil oldu.