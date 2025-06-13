Maviyle yeşilin buluştuğu rotalar: Türkiye’nin en popüler koyları hangileri?
Yaz mevsiminin gelmesiyle tatilciler deniz ve güneşin tadını çıkaracak plajları araştırmaya başladı. Türkiye’nin birbirinden güzel koy ve sahilleri, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki, temiz denizi, ince kumları ve doğal manzaralarıyla öne çıkan Türkiye’nin en güzel ve en çok tercih edilen plajları hangileri?
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenler tatil rotalarını belirlemeye başladı. Türkiye’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan koyları ve plajları ise yine en çok ilgi gören destinasyonlar arasında yer alıyor.
Antalya’dan Muğla’ya, İzmir’den Bozcaada'ya kadar birçok bölgede yer alan Türkiye’nin en güzel ve en çok tercih edilen plajlarını sizler için derledik.
İşte Türkiye’nin en güzel ve en çok tercih edilen plajları...
Kabak Koyu, Muğla
Şelale ve göletlerin içinde bulunan koy, tam 200 metre uzunluğunda. Tatilcilerin de en çok tercih ettiği rotalardan biri.
Adrasan Sulu Ada, Antalya
Maldivleri andıran bu plajda, yerli ve yabancı turistler masmavi sularda yat turlarına çıkarak eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.