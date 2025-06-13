Maviyle yeşilin buluştuğu rotalar: Türkiye’nin en popüler koyları hangileri?

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenler tatil rotalarını belirlemeye başladı. Türkiye’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan koyları ve plajları ise yine en çok ilgi gören destinasyonlar arasında yer alıyor.

Antalya’dan Muğla’ya, İzmir’den Bozcaada'ya kadar birçok bölgede yer alan Türkiye’nin en güzel ve en çok tercih edilen plajlarını sizler için derledik.

İşte Türkiye’nin en güzel ve en çok tercih edilen plajları...