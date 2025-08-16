Mesleğin son temsilcilerinden: 15 yaşında başladı, 77 yaşında devam ediyor!
77 yaşındaki Fehmi Kocuklu, Eskişehir’de yaklaşık 62 yıldır radyoculuk yapıyor. Mesleğin son temsilcilerinden biri olan Kocuklu, 1970 sonrası neslin televizyona geçtiğini ifade ederken, “Biz de artık son demlerimizde, yapabildiğimiz kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Onlarca yıldır radyo tamirciliği yaparak hayatını kazanan Fehmi Kocuklu, mesleğini severek sürdürüyor.
Kocuklu mesleği çok sevdiğini belirtirken, "İnsan sevmezse yapamaz, çok meşakkatli bir meslek" diyor
1966'dan bu yana radyo tamir ettiğini ifade eden Fehmi Kocuklu, mesleğe başlama hikâyesini şöyle anlattı:
- Lisede okurken çok sevdiğim bir abim vardı. Elektroniği de seviyordum. Ona yardım etmek için bu işe girdim. Lise bittikten sonra da dükkân açmak zarureti oldu.
- Aynı zamanda Ankara'da akademide öğrenim yapıyordum. Daha sonraları evlendik, askerlik derken 2025'e kadar bu şekilde geldik.
Yıllar önce radyonun fevkalade kıymetli olduğunu vurgulayan Kocuklu, "1-2 maaşla ancak bir radyo alınabiliyordu ve ruhsata tabiydi. Devlete her sene vergisi ödenirdi. Radyolarda çok güzel programlar yapılırdı. Daha sonra radyoculuk sektörü, sanayinin gelişmesiyle ve frekansların da düşük olmasıyla küçüldü” dedi.
Şimdilerde sadece FM'den ve uydudan yayın yapıldığını söyleyen Fehmi Kocuklu, "Eski radyolarımızda FM frekanslarımız yoktu. Şimdi ben o frekansları eski radyolara monte ederek yeniden can veriyorum, çalışmalarını sağlıyorum. En çok yaptığımız iş bu" şeklinde konuştu.
Bir geleneği yaşatmaya çalıştığından dem vuran Kocuklu, sözlerine şöyle devam etti:
- Bu mesleğin hakikaten son temsilcilerinden biriyim. Yeni yetiştirdiğimiz çıraklarımız bu mesleği görmediler. 1970'ten sonra yetişen nesil, transistörlü ve yeni sisteme, televizyon üzerine adapte oldular. Biz de artık son demlerimizde, yapabildiğimiz kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz.