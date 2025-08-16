Mesleğin son temsilcilerinden: 15 yaşında başladı, 77 yaşında devam ediyor!

Kocuklu mesleği çok sevdiğini belirtirken, "İnsan sevmezse yapamaz, çok meşakkatli bir meslek" diyor

1966'dan bu yana radyo tamir ettiğini ifade eden Fehmi Kocuklu, mesleğe başlama hikâyesini şöyle anlattı:

- Lisede okurken çok sevdiğim bir abim vardı. Elektroniği de seviyordum. Ona yardım etmek için bu işe girdim. Lise bittikten sonra da dükkân açmak zarureti oldu.

- Aynı zamanda Ankara'da akademide öğrenim yapıyordum. Daha sonraları evlendik, askerlik derken 2025'e kadar bu şekilde geldik.