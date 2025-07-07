METAN GAZI NEDİR? Metan gazı neden olur?
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 19 asker metan gazından zehirlenmişti. Dün 5 asker şehit olurken bugün Milli Savunma Bakanlığı şehit sayının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Türkiye'nin kalbine ateş düşerken metan gazı hakkında bilgi alınmak isteniyor. Sıkça "Metan gazı nedir" sorusu yöneltiliyor.
Dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. 19 asker metan gazından etkilendi. Milli Savunma Bakanlığı, 6 Temmuz'da 5 askerin şehit olduğunu duyururken tedavileri devam eden askerlerden 7'si daha şehit düştü. Türkiye bu acı olay sonrası derin bir üzüntü yaşarken "Metan gazı nedir" sorusu peş peşe geliyor.
Metan gazı nedir?
Metan gazı (CH₄), bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Doğal gazın ana bileşenidir ve yanıcı özelliği nedeniyle enerji üretiminde yaygın olarak kullanılır.
Metan gazı nasıl oluşur?
Metan gazı doğada iki temel yolla oluşur:
Biyolojik (doğal) yollarla:
Mağara, bataklık, çöp depolama alanları ve hayvan gübresi gibi oksijensiz (anaerobik) ortamlarda organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanmasıyla meydana gelir.
Jeolojik yollarla:
Yer kabuğunun derinliklerinde, milyonlarca yıl boyunca organik maddelerin ısı ve basınç altında dönüşmesiyle oluşur.
Doğalgaz yatakları ve kömür madenlerinde bulunan metan bu türdendir.