METAN GAZI NEDİR? Metan gazı neden olur?

Dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. 19 asker metan gazından etkilendi. Milli Savunma Bakanlığı, 6 Temmuz'da 5 askerin şehit olduğunu duyururken tedavileri devam eden askerlerden 7'si daha şehit düştü. Türkiye bu acı olay sonrası derin bir üzüntü yaşarken "Metan gazı nedir" sorusu peş peşe geliyor. 1 | 3

Metan gazı nedir? Metan gazı (CH₄), bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Doğal gazın ana bileşenidir ve yanıcı özelliği nedeniyle enerji üretiminde yaygın olarak kullanılır. 2 | 3