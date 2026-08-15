Metroda başlayan aşk Ordu'da evlilikle taçlandı

"Hep çeviri üzerinden konuşuyorduk"

Çiçek, aralarındaki iletişimin ilk günlerde tamamen çeviri uygulaması üzerinden ilerlediğini söyleyerek, "İlk başta çok cana yakındı ve hep çeviri üzerinden konuşuyorduk. Ben onu ilk başta İtalyan zannettim, Arap olduğunu hiç düşünmedim. Konuşmaya devam ettik ve bana on gün boyunca İstanbul’da olacağını söyledi. Benden onu gezdirmemi ve meşhur yerlere götürmemi istedi; ben de iş çıkışlarında buluşabileceğimizi söyledim. Sonra her gün görüşmeye başladık. İstanbul'da gezdirdiğim yerleri çok beğendiğini ve işi gereği yurt dışına gitmesi gerektiğini belirtti. O gittikten sonra da telefonla konuşmaya devam ettik. Ailem mesafenin uzaklığından dolayı ilk başta istemedi, yoksa Ahmet’i çok sevmişlerdi; sadece uzak olduğu için kıyamadılar" diye konuştu.