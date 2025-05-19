Meyve ve sebzelerde pestisit alarmı: Çilek, ıspanak ve elma zirvede

ABD merkezli EWG, pestisit kalıntısı en yüksek meyve ve sebzeleri açıkladı. Çilek, ıspanak, üzüm ve elma gibi ürünlerde kansere ve hormon bozukluklarına yol açabilecek kimyasallar tespit edildi. 1 | 8

EWG, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) topladığı on binlerce örneği analiz ederek, 46 meyve ve 12 sebze türünde toplam 209 farklı pestisit kalıntısı tespit etti. Numunelerin yüzde 95’inde en az bir pestisit izine rastlandı. 2 | 8

Kimyasallar sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturuyor Nefes’te yer alan habere göre araştırmada çilek numunelerinde ortalama 7,8 farklı pestisit saptanırken, bazı örneklerde bu sayının 20’ye yaklaştığı belirtildi. Tespit edilen maddeler arasında karbendazim (kanser ve iktidarsızlık riski taşıyan bir kimyasal) ve bifentrin (nörolojik etkileri olan bir madde) öne çıkıyor. 3 | 8