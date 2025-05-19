Meyve ve sebzelerde pestisit alarmı: Çilek, ıspanak ve elma zirvede
ABD merkezli çevresel sağlık kuruluşu Environmental Working Group (EWG), tarım ürünlerindeki pestisit kalıntılarını inceleyen kapsamlı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre, insan sağlığına olumsuz etkileri bilinen pestisitlerin en yoğun tespit edildiği ürünler arasında çilek, ıspanak, üzüm, elma ve biber ilk sıralarda yer aldı.
ABD merkezli EWG, pestisit kalıntısı en yüksek meyve ve sebzeleri açıkladı. Çilek, ıspanak, üzüm ve elma gibi ürünlerde kansere ve hormon bozukluklarına yol açabilecek kimyasallar tespit edildi.
EWG, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) topladığı on binlerce örneği analiz ederek, 46 meyve ve 12 sebze türünde toplam 209 farklı pestisit kalıntısı tespit etti. Numunelerin yüzde 95’inde en az bir pestisit izine rastlandı.
Kimyasallar sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturuyor
Nefes’te yer alan habere göre araştırmada çilek numunelerinde ortalama 7,8 farklı pestisit saptanırken, bazı örneklerde bu sayının 20’ye yaklaştığı belirtildi. Tespit edilen maddeler arasında karbendazim (kanser ve iktidarsızlık riski taşıyan bir kimyasal) ve bifentrin (nörolojik etkileri olan bir madde) öne çıkıyor.
Ispanakta da benzer şekilde ortalama 7 pestisit tespit edilirken, bazı numunelerde 19 farklı kimyasal kalıntı bulunduğu bildirildi. Özellikle Avrupa Birliği'nde yasaklı olan permetrin maddesinin, ABD'deki ıspanaklarda sıkça rastlandığı ve sinir sistemi üzerinde tahribat yaratabileceği ifade edildi. Elmalarda ise kan dolaşımı, böbrek ve karaciğer üzerinde ciddi zararları olabilecek difeminalin maddesi belirlendi.