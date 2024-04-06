'Mezopotamya Ekspresi' tanıtım turunu tamamladı Türkiye'nin yeni turistik treni `Mezopotamya Ekspresi` tanıtım turunu tamamladı. Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak turistik trenin, 19 Nisan'daki ilk seferi öncesi tanıtım turu gerçekleştirildi.

Seferine Ankara`dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ`da mola verdi ve yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır`a ulaştı. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu. Bölgedeki tarihi yerleri ziyaret eden katılımcılar, yöresel lezzetlerin tadına bakarken yerel ürünleri de satın alma fırsatı yakaladı. 1 | 8

Diyarbakır TSO Başkanı Kaya karşıladı Turistik treni karşılayan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kentin en güçlü yanlarından birinin de turizm olduğunu söyledi. "Mezopotamya Ekspresi"nin şehrin tanıtımı için çok büyük avantaj olduğunu vurgulayan Kaya, "Yılda 1 milyonu aşkın turistin hem esnafımıza hem de kentimize önemli katkıları var ama bu trenle Ankara`dan Diyarbakır`a kadar ülkemizin güzellikleri görülecek ve duracağı kentlere de katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı. 2 | 8

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına söz konusu seferi başlattıkları için teşekkür eden Kaya, "Kentimizin ve bölgemizin turizminin gelişmesi anlamında çok önemli. Biz de üzerimize düşen her türlü çalışmayı yaptık. İnsanların bölgeyi görmesinde, tanımasında çok önemli bir araç olacak." dedi. 3 | 8